Anche Giorgio, vice segretario generale, è intervenuto al Festival della Serie A di Parma, dove ha fatto un accenno anche alla. Ecco le sue parole: "Risposta alla Superlega con la nuova Champions? In realtà non c'è nulla di vero perché questo format noi abbiamo iniziato a studiarlo dal 2018. Abbiamo fatto tutto questo e lo abbiamo sviluppato in un arco di tempo precedente a qualunque storia di Superlega, quindi non c'è assolutamente nulla di vero. Era giusto cambiare perché questo è un mondo che cambia e nessuno resta fermo. Bisogna avere il coraggio di cambiare per fare ancora meglio del passato".