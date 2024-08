pregusta già l'esordio in campionato con la. Il centrocampista azzurro, titolare anche nell'amichevole di ieri contro l'Atletico Madrid dopo i fischi ricevuti un po' a sorpresa nel corso della sgambata con la Next Gen, ha condiviso un post sui propri canali social guardando, appunto, al match di lunedì prossimo: "Ultimo test pre campionato disputato, ora siamo pronti per l'inizio", le sue parole. Il classe 1998 conta di vivere una stagione migliore sotto la guida di Thiago Motta, che ha deciso di confermarlo nonostante le incertezze degli ultimi mesi a differenza dei tanti giocatori bianconeri finiti sul mercato.