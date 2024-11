Fragile, le parole di Locatelli

Il centrocampista della Juventus Manuelha parlato nel corso di Fragile, il documentario sulla storia di Nicolò Fagioli. Le sue parole:“Credo che a noi abbia mentito diverse volte. Mi ricordo che al mattino arrivava con le occhiaie e diceva che non riusciva a dormire, poi dopo abbiamo scoperto che stava sveglio a giocare. È vero che hai tutto quando fai questa vita qui, ma dal punto di vista vostro. Fai dei sacrifici, non è semplice se non hai persone al tuo fianco che ti tengono a bada e ti proteggono”.