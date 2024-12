Le parole di Manna su Danilo

Il direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Venezia. Il ds azzurro ha toccato l'argomento Danilo, con il difensore brasiliano in uscita dalla Juventus e seguito con grande interesse proprio dalla squadra allenata da Antonio Conte."Danilo è un giocatore forte, io lo conosco: è un giocatore della Juve in questo momento, non stiamo parlando con la Juventus. Il mercato non è ancora iniziato ma potremmo intervenire in quel ruolo se ci saranno le condizioni giuste per farlo".





