Manna Napoli, le sue parole al Football Summit

In occasione del Football Summit 2024 il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha commentato il suo arrivo al club partenopeo, ma non solo. Manna ha passato, cominciando come responsabile della Primavera e poi passando in breve tempo come. Sotto la guida di Manna tanti giocatori sono passati in prima squadra, tra cui Soulé, Miretti, Iling Junior e Barrenechea. Il ds azzurro ha parlato anche del passato bianconero, svelando anche alcuni retroscena sui primi contatti con il Napoli.mi chiama un numero che non conosco e non rispondo. Lo stesso numero mi richiama il giorno dopo, rispondo e sento: "sono Chiavelli". Ho parlato con la Juventus e ho incontrato il dottor Chiavelli, che disse di avermi scelto. Ho detto sì! Alla Juve stavo benissimo,”. Paura? All’inizio no, poi un pochino sì". Mentre con Conte: "Il primo incontro a casa sua. Prima cosa ci siamo conosciuti perché non ci eravamo incontrati alla Juventus. Voleva conoscere la squadra. Per il piano economico aveva già parlato con il presidente a ottobre. Subito disse che Di Lorenzo e Kvara non andavano toccati'.'Il campionato è lungo. Sappiamo da dove siamo partiti e stiamo cercando di tornare a quello che è stato il Napoli di De Laurentiis. Siamo focalizzati su quello'.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui