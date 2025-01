Manchester United, Amorim torna a parlare di Rashford

Ruben, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Southampton, soffermandosi brevemente anche sulla situazione di Marcus Rashford, oggetto di interesse sul mercato:"Voglio solo vincere domani. Il mio obiettivo è vincere domani, sceglierò i giocatori che ritengo più adatti a vincere la partita domani. Sono concentrato solo su quello."Un commento che non svela molto sul futuro dell'attaccante inglese, ma che conferma l'attenzione esclusiva del tecnico sul campo e sugli impegni immediati. Il nome di Rashford continua a scaldare il mercato, con diverse squadre interessate al talento del Manchester United. Tra queste, il Milan, che da tempo lo corteggia per rinforzare il reparto offensivo.