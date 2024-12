Ilsubito sette gol nelle ultime due partite di Champions League: quattro contro lo Sporting CP e tre contro il Feyenoord, un dato sorprendente considerando che la squadra aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime tre gare di questa stagione. Questo calo difensivo rappresenta un'anomalia per Pep, che nella sua lunga carriera da allenatore in Champions League non aveva mai visto una delle sue squadre incassare più di due reti per tre partite consecutive. Questo dato tiene conto di tutte le esperienze dell’allenatore spagnolo nelle competizioni europee, sia con il Barcellona, che con il Bayern Monaco e il Manchester City.