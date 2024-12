Ilsta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Campioni d’Inghilterra in carica, si trovano ora in crisi con una sola vittoria nelle ultime dodici gare disputate tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Questo crollo di rendimento li ha fatti scivolare al settimo posto in campionato, pienamente invischiati nella lotta per un posto nella prossima Conference League. Uno scenario impensabile a inizio stagione, che rischia di mettere seriamente in discussione i piani futuri della squadra di Guardiola, che ha già rinnovato per un altro anno.