Paoloha rilasciato alcune dichiarazioni a Coverciano ai media presenti per l'occasione del Premio Nereo Rocco. Queste le sue parole sulla corsa Scudetto:"È un campionato forse non troppo considerato, ma a livello tattico, tecnico e di conoscenza è senza dubbio in top 3, è chiarissimo. L’Inter è la squadra più attrezzata, ci sono stati tanti cambiamenti nelle altre squadre, che necessiteranno probabilmente di un po’ di tempo. Scudetto? Il Milan è arrivato secondo quindi è un’altra candidata, la Juventus senza dubbio, il Napoli, la Roma ha fatto un ottimo mercato. Sono sempre quelle le squadre che combatteranno per la vittoria finale".