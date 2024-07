JUVENTUS U20 2024/2025: LO STAFF TECNICO

Francesco Magnanelli - ALLENATORE RESPONSABILE

Simone Padoin - ALLENATORE IN SECONDA

Andrea Pertusio - PREPARATORE ATLETICO

Samuele Callegaro - PREPARATORE ATLETICO

Tommaso Orsini - ALLENATORE DEI PORTIERI

Alessio Varzi - MATCH ANALYST

, ruolo che ricoprirà conal suo fianco dopo il passaggio di Paolo Montero alla Next Gen. Di seguito il comunicato del club bianconero.Nel pomeriggio di oggi è iniziata la stagione 2024/2025 dellatra le mura dell'Allianz Training Center di Vinovo. I giovani bianconeri, che comporranno la formazione Primavera, si sono ritrovati per il primo allenamento della nuova annata guidato da mister Magnanelli e dal suo staff.Di seguito la composizione dello staff che lavorerà al fianco di mister Francesco Magnanelli con la Juventus Under 20:





