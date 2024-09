Dal sito ufficiale della Juve. Dopo Lysianne Proulx , laaccoglieche firma un contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2027.Attaccante polacca, classe 2004, arriva in Italia per vivere la sua prima esperienza lontana dalla sua terra d'origine e la stagione 2024/2025 la giocherà in prestito al, nella serie cadetta italiana.Arriva dal Pogon Tczew, squadra dell'omonima città di Tczew – situata nel distretto di Tczew, nel Voivodato della Pomerania – e militante nella massima serie polacca femminile. Ora, per lei, inizia una nuova avventura fortemente stimolante, in Italia.Benvenuta, Magdalena!