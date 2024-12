Lutto nel mondo del calcio: si è infatti spento nella giornata di ieri all'età di 75 anni, storico massaggiatore delladove ha lavorato dal 1994 al 2007, seguendo dunque da vicino centinaia di giocatori che hanno conquistato grandi successi e trofei. Il professionista ha terminato la carriera proprio all'interno del club bianconero, dove aveva anche cominciato a giocare a calcio a livello giovanile. Per lui, in precedenza, anche un'esperienza al, a cavallo degli anni '80, e ancora prima all', sempre come massaggiatore dello staff medico.