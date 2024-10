, difensore del, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della sua squadra contro la. I sardi sono stati infatti la prima squadra in questo campionato di Serie A a segnare alla squadra di Thiago Motta."Gatti mi sbilancia con la mano e poi tocco la palla con la mano. Andrebbe cambiato il regolamento, perchè bisognerebbe guardare prima la spinta"."Sicuramente il punto è più importante, perchè ci avvicina al nostro obiettivo. Poi ci fa piacere aver battuto il record della Juve".