Lukaku-Vlahovic: i numeri a confronto in stagione

Lukaku-Vlahovic, i numeri stagionali: chi ha segnato di più

Da una parte ci sarà sicuramente, dall'altra invece non è detto che giocherà Dusan Vlahovic, anzi. I due centravanti di Napoli e Juventus stanno vivendo un momento molto diverso. Il belga è al centro della squadra di Antonio Conte mentreè finito in panchina nelle ultime due gare e potrebbe rimanere fuori anche contro il Napoli.Guardando i numeri stagionali, la differenza in campionato non è ampia come sembrerebbe vista la situazione dei due giocatori. Lukaku infatti ha segnato solo un goal in più di Vlahovic (8 contro 7). Dusan ne ha aggiunti quattro in Champions League, competizione che Lukaku non gioca. L'ex Roma però si avvicina a Napoli-Juventus con due reti e due assist nelle ultime tre partite di campionato,