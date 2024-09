è sicuramente tra gli uomini più attesi del match di questa sera tra. Il suo bilancio contro i bianconeri è in negativo: due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte in dodici sfide con tre goal segnati; allo Stadium zero successi, due pareggi e quattro sconfitte con due reti all'attivo, entrambe su rigore.Una di queste arrivò inil 4 aprile 2023, quando al 95° minuto Lukaku, che allora indossava la maglia dell', rispose al vantaggio di Juan Cuadrado trasformando il penalty causato da un fallo di mano in area di Gleison Bremer. Dopo il goal dell'1-1 scoppiò il finimondo con l'esultanza del belga, poi espulso insieme a Cuadrado. Vittima di ululati razzisti da parte di una fetta di pubblico juventino, in seguito Lukaku venne graziato dal presidente federale Gabriele Gravina e così poté giocare (entrando dalla panchina) il ritorno a San Siro, vinto 1-0 dall'Inter.