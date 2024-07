"Mi sto godendo molto ogni momento, è qualcosa che con la mia età, man mano che invecchi, ti godi sempre di più. Questo sia giocando molto che giocando poco, perché sai che quella fiamma che arde verso il calcio si sta spegnendo". Luis Suarez pensa all'addio? Possibile.Le parole diriflettono la consapevolezza e la saggezza di un giocatore che ha vissuto una carriera ricca di successi e di momenti memorabili. Conosciuto per la sua abilità tecnica, il suo spirito combattivo e la sua capacità di segnare gol in qualsiasi situazione, Suarez ha lasciato un'impronta indelebile nel calcio mondiale.Mentre si prepara per quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi grandi tornei internazionali, Suarez continua a dimostrare la passione e la dedizione che lo hanno reso uno dei più grandi attaccanti della sua generazione. I tifosi di tutto il mondo, e in particolare quelli dell'Uruguay, sperano di vederlo brillare ancora una volta, regalando un ultimo grande spettacolo prima di appendere gli scarpini al chiodo.