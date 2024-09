"Nuovo inizio, stesso fuoco. Pronto per la sfida! FORZA JUVE!". Così, nuovo acquisto dellaper la, si è presentato tramite i suoi canali social ai tifosi bianconeri, che hanno potuto dargli il benvenuto nelle ultime ore di mercato. Attaccante portoghese classe 2003, è arrivato in prestito dal Sunderland dopo una lunga esperienza nelle giovanili del Benfica, con cui ha anche incontrato (e sconfitto) i pari età bianconeri in Youth League. Ora è davvero pronto per una nuova avventura. Guarda il suo post qui sotto.