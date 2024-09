è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del, la squadra che lo ha ingaggiato dopo l'esperienza alla: "Me ne hanno parlato tutti bene. È un gruppo di ragazzi giovani. Sono molto contento di essere qui e farò di tutto per aiutare la squadra", le sue parole. "Ho tantissima voglia, aspetto la Serie A da sempre. Lavorerò come ho sempre fatto fino ad ora e sono sicuro che il duro lavoro ripagherà. Ho aspettato anch’io fino all’ultimo. È stata una sorpresa ma appena ho saputo di Lecce ero davvero contento. La Serie C è un altro tipo di campionato rispetto a quello Primavera. Relazionarsi con i grandi non è facile. Credo che avere una seconda squadra possa aiutare tanto a crescere".