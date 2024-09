L'Uefa ha dato il via libera a Inter e Milan, riconoscendo che entrambi i club hanno rispettato i parametri del Fair Play Finanziario nella stagione 2023/24. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale dell'Uefa stessa. In contrasto, la Roma è stata sanzionata con una multa di due milioni di euro per il mancato rispetto di alcuni requisiti finanziari."La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno partecipato alla stagione 2023/24 o che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24; è stato continuato il monitoraggio dei 10 club che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24. Milan, Inter, Monaco, Marsiglia, Psg, Beşiktas, Trabzonspor e Anversa sono stati tutti ritenuti in regola con gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l’anno finanziario 2023. La Roma ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’anno finanziario 2023 ed è stata sanzionata con una multa di €2 milioni".