Le parole dialla Gazzetta dello Sport:THIAGO MOTTA - «Mi piace il suo coraggio, lo sta trasmettendo a tutta la Juve ed è quello che serve per provare a conquistare lo scudetto. Motta mi ricorda Xabi Alonso: grandi centrocampisti con le idee chiare in panchina. Seguo spesso il Parma dei miei nazionali e stimo anche Pecchia».YILDIZ - «Del Piero è una leggenda. Più che paragonare Kenan a qualcuno del passato, lo accosterei a qualche big di adesso. Yildiz gioca con il coraggio di Vinicius».DRAGUSIN - «Radu con noi è sempre titolare, sta crescendo e diventerà un grandissimo difensore. Adesso è concentrato a ritagliarsi spazi nel Tottenham. Ma se dovesse continuare a giocare poco, fossi nella Juve ci farei un pensierino: è giovane, conosce la Serie A e il mondo bianconero. Da ct mi interessa soltanto che Dragusin giochi e sia felice, il resto sono valutazioni da dirigenti che non spettano a me».