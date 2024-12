La situazione di Lucca all'Udinese

A quali condizioni Lucca può andare alla Juventus?

Gli scout dellasono più operativi che mai in questa fase che porta dritta al "mercato di riparazione". Domenica scorsa, nello specifico, uno di loro era presente al Bluenergy Stadium per, dove è stato monitorato Fabio Miretti, in azione nel suo nuovo ruolo di esterno sinistro, ma anche, per il quale già a ottobre c'era stato un incontro esplorativo a Milano con un intermediario molto vicino al club friulano.Nelle ultime settimane sia il centravanti classe 2000 sia la squadra bianconera di Kosta Runjaic sono calati di rendimento. Ma questo, come scrive Tuttosport, paradossalmente potrebbe favorire la possibile partenza di Lucca a gennaio. Difficilmente l'Udinese, infatti, potrà lottare per un posto in Europa, e dall'altro lato la zona calda della classifica appare a debita distanza. Ecco perché di fronte a una offerta allettante potrebbe capitolare, dando il via libera alla partenza del numero 17.Sì, ma a quali condizioni? Almeno un prestito con obbligo di riscatto con valutazione complessiva intorno ai 20 milioni di euro. Una soluzione, questa, che al momento non solletica troppo dalle parti della Continassa, dove preferirebbero puntellare il reparto offensivo senza ricorrere a operazioni a titolo definitivo (posto che si decida di farlo, considerando la teorica presenza di Arek Milik come vice di Dusan Vlahovic). L'ideale, dunque, sarebbe un prestito (anche oneroso) ma con diritto di riscatto. Se ne riparlerà.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui