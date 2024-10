Quanto chiede l'Udinese per Lucca?

Lasi muove sul mercato alla ricerca di un sostituto per Dusan Vlahovic che potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio. Un nome che piace particolarmente negli ambienti bianconeri secondo SportMediaset è quello di Lorenzo Lucca, il giovane attaccante dell'Udinese che in questa stagione in Serie A si sta ritagliando un ruolo da protagonista.Il club non vorrebbe privarsi del proprio centravanti nel mercato di gennaio. Inoltre, la richiesta economica per la sua cessione potrebbe arrivare fino a 20 milioni di euro. Juventus che ora riflette.