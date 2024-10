Lucca Juve, la posizione di Giuntoli

Lucca Juve, la posizione dell’Udinese

Lucca, i numeri

Presenze: 11

Goal: 6

Assist: 0

Ancora un goal – questa sera contro il Cagliari -, e fanno quota 6 in stagione, il quarto in campionato. Quella di Lorenzosembra sempre più assumere i contorni della stagione trampolino di lancio, quella che ti pone tra i grandi attaccanti per le grandi squadre. E su di lui ci sono anche gli occhi della Juventus che, in vista di gennaio, è alla ricerca di un profilo che possa vestire i panni del viceCome sottolinea calciomercato.com, il gradimento di Cristiano Giuntoli per Lorenzo Lucca non è una novità: risale infatti al periodo in cui l’attaccante si era messo in mostra con la maglia del Pisa in Serie B, dimostrando potenziale e doti fisiche rilevanti. Lucca potrebbe diventare un’opzione interessante per la Juventus già nella finestra invernale di mercato, vista anche la volontà del club di inserire nuovi elementi in attacco. Tuttavia, Lucca non è l'unico nome sulla lista degli acquisti della dirigenza bianconera, che sta valutando più profili per rafforzare la rosa. La sua candidatura, comunque, resta tra le più seguite da Giuntoli.L’Udinese sembra intenzionata a trattenere Lorenzo Lucca almeno fino al termine della stagione, salvo ricevere un'offerta davvero irrinunciabile. Il giovane attaccante è considerato una pedina importante per la squadra friulana, che vorrebbe valorizzarlo ulteriormente prima di valutare una cessione. Tuttavia, l’interesse della Juventus è forte, e il club torinese potrebbe decidere di muoversi con un’offerta concreta già nella finestra di mercato invernale. Ora spetta alla Juventus decidere se trasformare il proprio interesse in una vera e propria trattativa con la famiglia Pozzo, nota per essere un interlocutore attento e abile nelle negoziazioni di mercato.