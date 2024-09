Luca Toni ha palrato di Dusan Vlahovic nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Juventus ha parlato infatti di come Koopmeiners e Vlahovic possano completarsi a vicenda. Di seguito le parole dell'ex giocatore bianconero.TONI - "Koopmeiners e Vlahovic possono fare la fortuna l'uno dell'altro. Le imbucate di Koop possono essere fondamentali per Dusan ma anche i movimenti di Dusan saranno molto importanti per l'olandese. Sarà prezioso Yildiz che può diventare la rivelazione della Juventus. Kenan è un 10 moderno: salta l'uomo, ha fantasia e poi è scuola Bayern Monaco quindi una certezza".