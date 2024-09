Brutte notizie per ilRischia di rimanere fuori per quella partita infattiL'attaccante si è infortunato nell'amichevole contro il Genk ed è in dubbio per la sfida con i bianconeri. Questo il comunicato del club olandese."Il messicano si è infortunato durante l'amichevole contro il KRC Genk (1-1), subendo un infortunio muscolare. Ulteriori esami e il progresso del suo recupero determineranno quanto tempo 'Chucky' dovrà rimanere fuori dal campo.Il messicano era nella formazione titolare per la partita contro il KRC Genk, ma ha dovuto lasciare il campo dopo circa un'ora di gioco. L'attaccante esterno era in forma in questa stagione in Eredivisie, avendo segnato quattro gol in quattro partite e fornito anche un assist. Dal 1° gennaio, il San Diego FC prenderà Hirving dal PSV"