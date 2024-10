Laè in conflitto conper la lotta contro la pirateria, ed è pronta a intentare causa al colosso americano per presunta negligenza, lo riporta Il Sole 24 Ore. Secondo la Lega, Google non avrebbe rispettato i suoi obblighi di legge nel rimuovere domini e indirizzi utilizzati per trasmettere illegalmente le partite, nonostante le segnalazioni fatte attraverso Piracy Shield, il sistema gestito dall’Agcom. La diffida inviata a Google Ireland il 7 ottobre elenca le inadempienze riscontrate durante le prime giornate di campionato.La Lega lamenta che Google, a differenza di altre situazioni in cui ha reagito rapidamente, come nel caso di un blocco temporaneo di Google Drive, non ha dimostrato la stessa solerzia nel deindicizzare siti che promuovono streaming illegale o nell'eliminare app illecite dal Google Play Store. La Lega ha anche chiesto l'interruzione della diffusione di contenuti pirata su YouTube, ma ha ricevuto solo risposte automatiche.