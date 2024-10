Lucca come vice Vlahovic alla Juventus: l'idea

Laguarda al mercato di gennaio con la volontà di voler rinforzarsi e completare la rosa. Tra i reparti in cuiorrà intervenire c'è l'attacco. Le condizioni fisiche di Milik infatti portano il club a fare ragionamenti su un'alternativa aTra i nomi accostati alla Juve, Tuttosport parla di, centravanti dell'Udinese. Il classe 2000 si sta mettendo in mostra in questa stagione dove ha già segnato cinque goal tra campionato e Coppa Italia. Lucca è stato convocato da Luciano Spalletti nell'Italia. Come si legge sul quotidiano, il centravanti è un pilastro dell'Udinese che per cederlo dovrebbe prima trovare un sostituto all'altezza.