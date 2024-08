Le parole di Locatelli

Manuel, dopo Juventus-Brest, torna a parlare del momento dei bianconeri e delle aspettative per la prossima stagione. Ecco le dichiarazioni raccolte da Juventus.com."Peccato, abbiamo subito gol proprio alla fine, ma nel complesso è stata una buona partita. Con il nuovo staff si lavora con entusiasmo, sono persone sincere, dirette e con le idee chiare: ci sono margini per fare un buon lavoro. Bisogna avere pazienza, e onestà: noi lavoriamo e ci alleniamo per vincere, bisogna fare un passo alla volta, restando umili".- "Il motto è sempre quello, poi bisogna essere onesti in tutto. Noi lavoriamo per vincere e ogni giorno ci alleniamo per vincere, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo di vittorie o altro, bisogna lavorare umilmente tutti i giorni. Poi si vedranno i risultati".- "È chiaro che ho subito una delusione enorme, ma quelle sono tutte energie negative che lascio stare. Io mi concentro sul presente, focalizzo tutto sul lavoro e penso a quello tutti i giorni".