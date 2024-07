La carriera disi è chiusa ufficialmente con l'eliminazione della Germania daai quarti di finale per mano della Spagna. Il centrocampista tedesco, protagonista in carriera con le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid lascia dunque il calcio giocato a 34 anni, chiudendo un percorso calcistico di altissimo livello e impreziosito da tantissime vittorie. Una carriera esemplare celebrata dai suoi tantissimi tifosi, ma anche da colleghi e avversari. Tra questi c'èche, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto dedicare un pensiero al centrocampista tedesco: "Idolo. Grazie Maestro", il suo messaggio apparso in una delle sue ultime Instagram Stories.