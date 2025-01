Locatelli Juve, le parole a Sport Mediaset

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Juventus-Milan. Il capitano bianconero ha ribadito l'importanza della competizione, parlando anche dell'atteggiamento dei compagni di squadra e del suo momento di forma.'Noi dobbiamo crescere ma siamo sulla strada giusta, l’atteggiamento avuto con la Fiorentina andava bene. Sicuramente ci darebbe molta fiducia, contro il Milan è una grande sfida e vogliamo portare a casa il trofeo'.'La partita per me è speciale, contro il club in cui sono cresciuto ma ora sono dove voglio essere. Dobbiamo cercare di vincere'.'Sono contento e mi sento bene, devo fare meglio rispetto all’anno scorso ma voglio farlo con calma dedicandomi al lavoro'.