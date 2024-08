Tra le note positive della prima Juventus di Thiago Motta c'è senza dubbio anche la prova di Manuel Locatelli. "Anno nuovo altro Loca. Gioca più alto, è più sicuro e sfrontato. Infatti partecipa alla ripartenza dell’1-0 e s’avventa sul pallone sbagliato da Reina. Ammonito, esce tra gli applausi", il commento in pagella della Gazzetta dello Sport che dà 7 al centrocampista italiano. Voto ancora più alto (7,5) per Tuttosport, che scrive questo della partita di Locatelli: " Rigenerato rispetto alle uscite amichevoli del precampionato: concentrato e preciso, recupera tanti palloni e li smista con ritrovata fiducia." Locatelli è restato in campo quasi tutta la partita, uscendo tra gli applausi che sanno di ripartenza dopo le difficoltà dell'ultimo periodo.