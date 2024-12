Le parole di Thiago Motta su Locatelli

Esperimenti, sì. Una squadra vive anche di questo e, qualche volta, sono proprio le novità - talvolta inaspettate - a cambiare trame e copioni di una stagione. Contro il Cagliari, in Coppa Italia,ha fatto esattamente questo: sperimentare.Al netto di McKennie schierato in qualità di terzino e di Koopmeiners nel duo in mediana, la più grande novità è ovviamente rappresentata da, schierato in qualità di difensore centrale.Una soluzione inedita, inaspettata. Ma che a questo punto può diventare opzione e soluzione per il prossimo futuro, specialmente nel contesto di un reparto sul quale gravano i due gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal. Ecco perché l'esperimento di Locatelli centrale racchiude in sé quel mix di coraggio e innovazione che, a questo punto, può tornare davvero utile. Thiago ci crede, il ragazzo pure. E chissà che la soluzione non possa essere riproposta a stretto giro di posta."Ogni scelta è nel momento e per il bene della squadra. Manuel ha una capacità di adattarsi e di leggere le partite, nella comunicazione, nel modo che affronta il suo lavoro è capace di fare tante cose in squadra. Quando avremo bisogno potrà aiutarci. La sua posizione è da centrocampista, non invento niente, da difensore centrale ve l'ho detto ho parlato con lui ed era convinto di poter fare anche il centrale quindi quando ne avremo bisogno sarà di grande aiuto".





