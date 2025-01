Locatelli, altra partita preziosa: 'Si sdoppia'

AFP via Getty Images

Come ha giocato Locatelli in Brugge-Juventus

è sempre più una certezza per la, su tutti i fronti. Il centrocampista bianconero è stato protagonista di una prova più che positiva anche ieri sera in Champions League contro il, come riconosciuto dai giornali in edicola oggi.- Il migliore per distacco. Fa molto lo stopper, come contro il Milan, e un po’ il regista arretrato. Sbroglia tutte le situazioni pericolose e sfiora il goal nel finale: suo l’unico tiro in porta della Signora.- Novello stopper, si appiccica alla punta Jutgla dopo aver preso la targa ad Abraham sabato. Consueta prova di quantità e di qualità, soprattutto a livello difensivo. Unica sbavatura quando non riesce ad anticipare Nilsson nella ripresa.

- Come contro il Milan, il capitano si sdoppia: regista basso e centrale di difesa aggiunto. Legge le situazioni, tappa molti buchi e sfiora il goal nel finale.