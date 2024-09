Le parole di Manuela Sky Sport:CONDIZIONE- "Mi sento bene, ho parlato col mister sin da subito ed è stato molto chiaro con me, quindi sono molto felice. Sono completamente focalizzato sul lavoro quotidiano, mi metto tutti i giorni a lavorare per migliorarmi e penso solo a questo, al presente e a fare bene di partita in partita e ad ogni allenamento".RUOLO - "Sì, sicuramente è un modulo e un modo di giocare in cui mi trovo a mio agio , ci sono cose da migliorare sicuramente, m ci troviamo bene, ci muoviamo tanto e c'è occupazione degli spazi, questa è una cosa che mi piace e che ci piace molto".