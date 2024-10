Le parole dia Dazn:'LO SAPEVO' - C'era la sensazione che nonostante il 4-2 potevamo recuperare. Ce lo siamo detti all'intervallo, sono andato in panchina da Mattia e Carlo che ci danno energia. Bello condividere con chi è fuori le emozioni dentro il campo.PENSAVATE DI RIPRENDERLA - All'interno della partita ci sono mini momenti dove devi soffrire, quando loro non hanno fatto gol è un segnale e devi essere bravo a sfruttarla. Ho detto calma, usiamo la testa se no prendi l'imbarcata.TITOLARI - Le decisioni le prende il mister, credo cerchi di mettere chi vede bene in settimana. Abbiamo un grande centrocampo, hanno preso giocatori importanti e ci dobbiamo ancora conoscere bene tutti.CONCEICAO - Troppo veloce, un nanettino ma va troppo veloce.YILDIZ - Ci ho parlato prima della partita, per me un potenziale campione ma deve imparare a non mettersi pressioni inutili. Vero che ha il 10 ma deve lavorare con calma, noi ci siamo per lui e deve entrare in campo libero di testa.