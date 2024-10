Il prossimo 11 e 12 ottobre 2024, Torino sarà il palcoscenico del, che si terrà presso l'. L’evento, organizzato da, sarà un’importante occasione di confronto e condivisione di conoscenze per esplorare iProfessionisti di fama nazionale e internazionale, tra cui medici sportivi, fisioterapisti, preparatori atletici e chirurghi, si riuniranno per discutere le ultime evidenze scientifiche e la loro esperienza pratica nella gestione degli infortuni sportivi, in particolare per gli atleti di sport invernali ad alte prestazioni. Il Congresso rappresenta un’opportunità unica per approfondire le strategie più efficaci per ridurre il rischio di infortuni e migliorare i tempi di recupero.L’obiettivo principale del Congresso è affrontare tutte le fasi legate agli infortuni nello sci alpino: dalla prevenzione e trattamento fino al ritorno alla performance. Il, Direttore Generale di J|medical, sottolinea l’importanza di una visione integrata: "Il nostro intento è quello di creare un dialogo aperto tra tutti i professionisti che lavorano al fianco degli atleti. La collaborazione tra medici, fisioterapisti e preparatori atletici è essenziale non solo per garantire il miglior recupero possibile, ma anche per prevenire infortuni futuri e migliorare le prestazioni complessive degli sportivi".Accanto ai luminari della medicina sportiva, parteciperanno anche atleti professionisti del calibro di, sciatori di fama internazionale che condivideranno le loro esperienze personali sugli infortuni subiti durante la carriera agonistica e sul percorso di recupero. La loro presenza aggiunge un prezioso contributo pratico, offrendo un punto di vista unico su come affrontare e superare le sfide fisiche e mentali dopo un infortunio.Durante le due giornate, saranno trattati temi fondamentali come l'epidemiologia degli infortuni negli sport invernali, la biomeccanica, le tecniche chirurgiche avanzate, la riabilitazione post-operatoria e il ruolo dell’alimentazione e dell’aspetto psicologico nel recupero degli atleti. L’obiettivo principale del Congresso è favorire il dialogo tra i diversi professionisti coinvolti nella cura degli atleti, promuovendo un approccio multidisciplinare che punta a migliorare gli esiti clinici e le performance post-infortunio.Con un forte legame agli sport invernali, testimoniato dall’organizzazione delledel 2006 e dalla sua prossimità alle Universiadi Invernali del 2025 e alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Torino si presenta come la cornice ideale per questo evento. La città si conferma un punto di riferimento per la cultura e la pratica degli sport invernali, rendendo questo Congresso un appuntamento imperdibile per chiunque operi nel mondo dello sci alpino e della medicina sportiva.