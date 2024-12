Scambio Fagioli-Raspadori: è possibile?

Oltre alla posizione di Danilo, in uscita dallae profilo assai gradito ad Antonio Conte, l'asse tra i bianconeri e il Napoli potrebbe ulteriormente scaldarsi andando a coinvolgere altri due giocatori alla ricerca di nuovi progetti e, soprattutto, di maggiore spazio e considerazione.Stiamo ovviamente parlando di, due giocatori che potrebbero scambiarsi le maglie nel corso della prossima sessione di calciomercato. L'ipotesi di uno scambio di cartellini è una possibilità che, ad oggi, può trovare degli ostacoli lungo il cammino, ma dal prossimo 2 gennaio ogni scenario non è da escludere.Come riferito dal Corriere dello Sport, le riflessioni sono in corso. La Juventus apprezza molto Raspadori - con Cristiano Giuntoli che lo portò al Napoli dal Sassuolo - e lo vedrebbe come jolly offensivo utile ad ampliare le soluzioni a disposizione di Thiago Motta nel reparto avanzato.Sul versante opposto, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna conosce Fagioli dai tempi delle giovanili bianconere e lo porterebbe di buon grado all'ombra del Vesuvio. Le valutazioni dei cartellini sarebbero anche piuttosto simili, quantificabili tra i 20 e i 25 milioni, ma ad oggi l'idea non ha trovato sbocchi concreti, specialmente per intenzione della Juventus. I bianconeri infatti vorrebbero monetizzare dalla cessione di Fagioli che, essendo prodotto del vivaio, garantirebbe un'importante plusvalenza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui