Jorgeè il nuovo campione del mondo di MotoGP, conquistando il titolo per la prima volta in carriera. Nonostante la vittoria dia Barcellona, il pilota italiano non è riuscito a difendere il suo trono mondiale, cedendo il titolo al pilota spagnolo. La stagione si è conclusa con grande emozione, con Martin che ha dimostrato una costanza di risultati fondamentale per ottenere il titolo. Per Bagnaia, invece, la corsa al mondiale si è conclusa con il secondo posto, nonostante la vittoria nell'ultima gara. La battaglia per il titolo è stata avvincente fino all'ultimo, con Martin che emerge come il nuovo campione della MotoGP.