E' ormai quasi tutto pronto anche in casa, con la formazione da quest'anno guidata dache si appresta a dare il la alla tradizionale preparazione estiva in vista di una stagione 2024/25 che vedrà i bianconeri impegnati sul palcoscenico della Coppa Italia di categoria e - soprattutto - nel campionato di, con la seconda squadra zebrata che è stata inserita nel girone C, ovvero quello che comprende le formazioni del Sud e delle isole.Ma quando scatteranno le operazioni agli ordini di Montero? Lo start ufficiale avverrà lunedì 15 luglio con la squadra che è destinata a svolgere l'intero lavoro estivo presso il centro sportivo di Vinovo. L'esordio ufficiale della Next Gen è fissato per il prossimo 11 agosto a Gorgonzola contro la, match valevole per il primo turno di