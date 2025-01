Liverpool-Manchester United, il gesto per Zirkzee

In questi minuti è in campo ildi Joshuacontro i Reds appunto. L'attaccante olandese Joshua Zirkzee negli ultimi giorni è al centro delle voci di mercato che lo accostano alla Juventus e ad un ritorno agli ordini di Thiago Motta che gli ha fatto disputare una delle migliori stagioni della sua carriera, la passata al Bologna. Joshua al Manchester United non sta attraversando un bel periodo, nell'ultima gara persa per 2-0 contro il Newcastle il tecnico Amorim lo ha richiamato in panchina dopo soli 33 minuti dal calcio di inizio. Oggi contro il Liverpool parte dalla panchina ma è il gesto dei tifosi a scaldare.Infatti quando l'attaccante olandese sta per terminare la sua fase di riscaldamento dal settore ospiti si solleva un coro: "Ooh Joshua Zirzee". A questo il giocatore del Manchester United ha risposto con un cenno di ringraziamento.





