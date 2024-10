Oggi pomeriggio si gioca un attesissimo big match di Premier League tra, ma c'è un'assenza pesante: Federiconon figura tra i convocati. L'ex attaccante della Juventus è ancora alle prese con un infortunio e sta proseguendo il suo percorso di recupero, motivo per cui non potrà essere della partita. Il suo inizio al Liverpool non è stato facile, con problemi fisici che hanno rallentato il suo adattamento alla nuova squadra e al campionato inglese. I tifosi dei Reds attendono con ansia il suo ritorno in campo, sperando che possa presto dimostrare tutto il suo talento.