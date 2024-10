La Juventus affronta il Lipsia: modulo, stelle e caratteristiche dei tedeschi

Da Xavi Simons a Sesko: le stelle

Le caratteristiche

E' la vigilia di Lipsia-Juventus, gara valida per la seconda giornata dDopo aver superato la prova del PSV all'Allianz Stadium, i bianconeri saranno chiamati ad alzare ulteriormente il proprio livello per uscire con un risultato positivo dalla trasferta in terra tedesca. Thiago Motta infatti troverà una squadra in grande forma e con un potenziale offensivo che è secondo a pochi in Europa.Il Lipsia è come la Juventus ancora imbattuta in campionato dopo cinque partite eddietro di due distanze rispetto al Bayern Monaco. Nell'inizio di stagione più che positivo, il momento più alto è stata la vittoria in casa del Bayer Leverkusen. In Champions invece, c'è stato unAl di là dei risultati, la squadra di Marco Rose ha mostrato oltre alle grandi qualità offensive, di cui non si può essere sorpresi, anche un'ottima tenuta difensiva, avendo tenuto la porta inviolata per quattro gare su cinque in campionato.Le stelle del Lipsia sono tutte nel reparto avanzato. Sulla trequarti, a dare qualità c'è. Il centravanti sloveno è già a quota sette tra goal e assist. Un reparto offensivo di primissimo livello che rappresenta il punto di forza della squadra. A livello di caratteristiche, il Lipsia si sta confermando anche quest'anno, come da tradizione, una squadra che fa del ritmo e della propensione offensiva il suo marchio di fabbrica. Velocità e qualità.Un atteggiamento che fin qui in stagione non ha compromesso la fase difensiva.Un modo di giocare che fin qui la Juventus ha affrontato poche volte in questo avvio di stagione ma che potrebbe dare benefici al gioco di Thiago Motta. Passando al "modulo", il Lipsia ha alternato la difesa a 4 e la difesa a 3 anche se lo schieramento di "base" resta il 4-2-2-2, con Xavi Simons libero di muoversi dietro i due attaccanti.Due squadre che ancora devono capire che ruolo reciteranno in Champions, che arrivano alla sfida con fiducia e la consapevolezza che il match di mercoledì potrà dare risposte importanti in tal senso.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui