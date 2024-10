Lipsia-Juventus, Pierre Kalulu, i dati

minuti giocati: 90'

salvataggi: 2

tiri bloccati: 4

intercetti: 3

contrasti: 2

dribbling subiti: 1

tocchi: 84

precisione dei passaggi: 68/69 (99%)

palle lunghe (precise): 4 (3)

contrasti a terra (vinti): 4 (3)

duelli aerei (vinti): 3 (1)

Pierreera arrivato allasvolgendo le visite mediche al JMedical con un sorriso appena accennato che aveva sollevato lo scetticismo di alcuni tifosi bianconeri. Ma lo avete visto ora in campo? Nelle ultime partite è sempre più un leader difensivo il difensore francese approdato dal Milan. In particolare ieri sera contro il Lipsia è stato fondamentale per tenere a galla il risultato e permettere ai bianconeri di agguantare la vittoria. Di seguito i dati della sua sfida da SofaScore:





