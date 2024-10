Lipsia-Juventus, i numeri della sfida di Nicolò Fagioli

minuti giocati: 90'

assist: 1

tocchi: 88

precisione dei passaggi: 62/63 (98%)

passaggi chiave: 4

palle lunghe (precise): 3 (3)

grandi opportunità create: 1

tiri in porta: 1

dribbling tentati (riusciti): 7 (4)

Sotto il cielo stellato di Lipsia brilla una stella e si chiama Nicolo. Il brutto periodo che gli è costato un anno di squalifica ora è davvero alle spalle. Nicolò ha fatto accomodare in panchina Manuel Locatelli per la seconda partita consecutiva, senza far rimpiangere il centrocampista classe 1998. Fagioli è stato protagonista di una prestazione sontuosa nella serata di ieri contro il Lipsia. Pensate, dati alla mano (SofaScore), il centrocampista dellaha sbagliato soltanto un passaggio in 90 minuti (che diventano oltre 100 aggiungendo i due recuperi). Dato che dimostra la sua centralità nella Vecchia Signora.





