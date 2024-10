Claudio Marchisio al termine della vittoria della Juventus contro il Lipsia ha commentato ai microfoni di Prime Video la grande prestazione dei bianconeri spiegando anche come ha fatto la squadra di Thiago Motta a vincere nonostante tutto: "La serata si era messa male con Bremer e Nico, poi nel secondo tempo con l’espulsione di Di Gregorio e il rigore. Ma questa è la mentalità che sta portando Thiago Motta e il nuovo spirito della Juve. La Juventus non ha mai mollato, ha continuato a giocare e si è andata a prendere la vittoria. In dieci non sono mai rimasti dietro a difendersi".