Una roba che s'incastra nel cuore. Una rimonta che dà fiducia, speranza, consapevolezza. Ma soprattutto dimensione. Sì, la Juve è un'altra storia, rispetto all'anno scorso, ma pure rispetto a mille altre occasioni. Thiago Motta l'ha trasformata nella testa, nella mentalità, in quella fame che contraddistingue il gruppo. Soprattutto nelle notti in cui mollare è oggettivamente più semplice, proprio come questa: 3-2 alla Red Bull Arena, due volte Vlahovic e poi Conceicao. In mezzo la doppietta di Sesko.Lipsia è una regola ben precisa, ed eseguita alla perfezione: non esistono condizioni sfavorevoli, ma solo squadre arrendevoli. Proprio quando ti accade di tutto, la risposta più bella è infischiarsene e tornare a giocare. Per poi vincere.Le pagelle sono nella gallery dedicata.