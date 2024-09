Lispia-Juventus, la probabile formazione di Rose

Nella seconda giornata di Champions League,. Il match, in programma mercoledì alle 21, tra due squadre ancora imbattute in campionato. Ma come ci arriva il Lipsia? La squadra diè reduce da una vittoria per 4-0 in Bundesliga. I tedeschi dovranno fare a meno di quattro giocatori per questo match, ovvero Kevin Kampl, Elmas, Ouedraogo e Schlager. Ecco la probabile formazione scelta da Rose per affrontare la squadra di Thiago Motta.Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Haidara, Vermeeren; Baumgartner, Simons; Sesko, Openda.