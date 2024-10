Lipsia-Juventus, le pagelle di Dusan Vlahovic

Nella notte delle stelle brilla quella di Dusan. Il centravanti della Juventus si è messo in proprio contro il Lipsia diventando autore di una doppietta spettacolare. Di seguito la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:inizio frenetico poi sale in cattedra con una doppietta: brucia Orban sul primo palo per l'1-0, raddoppia con il sinistro dopo aver rubato palla. Gigante.Una notte da sogno: sfiora il gol con una deviazione sotto misura poi si scatena. Una girata da bomber vero in area, poi un sinistro all’incrocio. Prima doppietta in Champions.Dopo un primo tempo di vorrei ma non riesco, spesso a litigare con il pallone, risponde al gol dell’altro gigante con due autentici pezzi di bravura: un anticipo su Orban e uno straordinario sinistro da fuori area sul palo più lontano. Questa sì che è una gran risposta alle critiche di dimensione europea.