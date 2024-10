Lipsia-Juventus, le pagelle di Di Gregorio

Una serata in parte da dimenticare per l'estremo difensore della Juventus Michele Di Gregorio. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:Non può nulla sulla bomba di Sesko, salvato dal palo su Openda, poi tocca con la mano fuori area e viene espulso.Il gol di Sesko è un pezzo di bravura su cui non ha colpe. Al quarto d’ora della ripresa esce bene fuori area per bloccare il contropiede di Openda, perso dai due centrali, ma sfiora con la mano quel tanto che basta per beccarsi il rosso.Come trasformare una serata normale in una serata da incubo: zero parate fino all'episodio da rosso: il tocco di mano da fuori area è un'ingenuità pesante.