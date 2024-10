Lipsia-Juve, i convocati

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

19 Thuram

21 Fagioli

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

A due settimane dalla vittoria all'Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven, la Juventus è pronta a tornare in campo per la UEFA Champions League. I bianconeri affronteranno il Lipsia in trasferta , con il fischio d'inizio previsto per le ore 21:00 di domani, mercoledì 2 ottobre 2024.Per la seconda giornata della fase a gironi, la squadra si presenta con una lista di convocati pronta a sfidare i tedeschi, puntando a consolidare il proprio cammino europeo dopo l'esordio positivo. La trasferta rappresenta un test importante per le ambizioni europee del club.